Derde man van Arnemuiden stunt en is daardoor beslissend

Dammers PWG hebben de eerste overwin­ning gelijk binnen

De dammers van PWG ‘s-Gravenpolder zijn zaterdag met een prima resultaat van start gegaan in de nationale competitie. Het Zuid-Bevelandse achttal, door de KNDB-competitieleider dit seizoen ingedeeld in de westelijke eerste klasse B, won in Amstelveen met 10-6 van de reserves van 020.

17 september