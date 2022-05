Derde klasse weer spannend door nederlaag Seolto

Seolto bakte er bar weinig van in een wedstrijd waar het een voorschot had willen nemen op het kampioenschap. ,,Ik kreeg ze maar niet gefocust”, stak coach Reinoud Bakker de hand in eigen boezem. Zijn ploeg grossierde in foute passes en verzandde in fysieke duels. Niet dat KVK zoveel beter speelde, maar die ploeg was effectiever in de afronding. Voor rust (3-7) dan toch, want na de hervatting werd het er allemaal niet beter op.