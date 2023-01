Derbydag in Zeeuws korfbal: drie duels om de punten én de eer

Ondo-Fortis (19.40 uur)

Voor de twee Zeeuwse vertegenwoordigers in de overgangsklasse is het zaalseizoen allerminst goed begonnen. Fortis pakte drie punten, Ondo pas één. Beide moeten alle zeilen bijzetten om aan het einde van de rit niet te degraderen.

Op het veld gingen de Souburgers ook al op bezoek in Sint-Laurens. Bij die spannende derby in de eerste klasse trok Ondo met 17-15 aan het langste eind. Wat opvalt, is dat Ondo in de zaal veel treffers tegen krijgt: 97 in vier wedstrijden. Fortis heeft daarentegen in de klasse weer het minst gescoord: 63.

Togo-Blauw Wit (17.20 uur)

Beide clubs hebben allebei het Omnium in Goes als thuishaven. Togo, dat in de derde klasse M vierde staat met vijf punten, is licht favoriet. De ‘gasten’ uit Kloetinge staan er direct onder met één punt minder. Duidelijk is wel: de ploeg die wint, blijft meedoen voor promotie.

Blauw Wit zal uit zijn op revanche. Tijdens de veldcompetitie werd de ploeg nog overklast door Togo: 15-6. In de zaal heeft het achttal van coach Inge Bekaert vooralsnog de defensie op orde. Het heeft de minste tegentreffers in de poule, op koploper KVK na.

Zaamslag-Luctor (16.00 uur)

Nog een duel tussen derdeklassers met dezelfde speellocatie, sportcentrum Vliegende Vaart. Zaamslag-Luctor is de enige Zeeuws-Vlaamse derby die nog bestaat. Omdat de spelers elkaar door en door kennen, gaat het er meestal tamelijk hard aan toe.

Zaamslag had in de zaal een bliksemstart en staat derde met zes punten. Voor Luctor is het precies andersom: het Terneuzense team is zesde met drie punten. Op het veld kwamen ze elkaar ook al tegen en toen werd het 15-13 voor Zaamslag.