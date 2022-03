Derby prooi voor Olympia, Rapide moet gelijkmaker slikken

In de vierde klasse bij de vrouwen eindigde de derby tussen Olympia en Goes in een verrassende 6-3-zege voor de thuisploeg. Zeer opvallend, omdat Goes bij de rust nog met 1-3 leidde. Walcheren trok in een hevig maar fair gevecht aan het langste eind tegen Gilze-Rijen.

Vrouwen derde klasse B

Voorne-Rapide 2-2: Rapide was vanaf het beginsignaal goed bij de les. Al na twintig seconden opende dat team de score via Laura Vael. Ook de 0-2 hing in de lucht, maar viel steeds net niet. Daarna werd het duel wel evenwichtiger, maar juist in die fase werd het wel 0-2. Opnieuw opende Rapide na de rust met een bliksemstart. Na iets meer dan twintig seconden zorgde Sam Bartz na goed voorbereidend werk van Laura Vael voor die ogenschijnlijk meer rustgevende voorsprong. Daarna ontwikkelde Voorne steeds meer druk en moest keepster Thirza de Booij met enkele knappe reddingen de thuisploeg van scoren afhouden. Al vrij snel viel in het vierde kwart de 1-2. Tot overmaat van ramp kwam in de laatste minuten Voorne op een ietwat dubieuze manier langszij.

Vierde klasse F

Olympia-Goes 6-3: Er leek geen vuiltje aan de lucht voor een goed spelend Goes. Via twee treffers van Milou Kentin kwamen de bezoeksters op 0-2. Cato van Tiel scoorde daarna tegen, maar nog voor de pauze verruimde Anna de Zeeuw de marge opnieuw tot twee. Ook na de pauze was Goes niet eens zoveel minder dan Olympia, maar de thuisploeg was wel dodelijk effectief in de afwerking. Vaak via goed samenspel en karakter sneden ze door de Goes-defensie en bogen de achterstand om in een eclatante zege. Cato van Tiel zorgde voor 2-3 en Liselotte Zwaga rondde een solo af met de gelijkmaker. Omdat Goes nog enkele kansen onbenut liet en Olympia scherp bleef in de afwerking werd het 6-3 door treffers van Quinty van Dolder (aangeven Marilene Rijnhout) en twee keer Cato van Tiel.

Walcheren-Gilze-Rijen 1-0: In een spannend en dus evenwichtig duel dwong Walcheren op basis van een gezonde dosis inzet de winst af. Al na zeven minuten was de thuisploeg zeer dicht bij de openingstreffer. Op aangeven van Fleur Vrakking schoot Zoë Kallemein uit een strafcorner tegen de paal. Het zat een energiek Walcheren niet echt mee, want na vijf minuten in het derde kwart werd een doelpunt van Karlijn de Vlieger afgekeurd. Toch kreeg Walcheren in dat derde kwart loon naar werken. Na tien minuten opende Maira Burggraaff de score. Daarna drong Gilze-Rijen nog fel aan en was kort voor zelfs tijd toch nog dicht bij de gelijkmaker.