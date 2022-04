Den Herder en Osté zorgen voor schitterende afsluiting in Nisse

,,Lumina is een heel fijn meewerkend paard, met uitstekende basisgangen en met veel souplesse door het lijf’', vertelt Jasmijn. ,,Tijdens de proef kan ze wat scherp worden en bouwt ze wat spanning op. Maar ik rijd haar nu een jaar en het lukt mij steeds beter om de spanning er af te rijden. En dan vormt ze een heel mooi plaatje. Vooral in de draf, zoals vandaag scoorden we een weer een serie achten. Lumina is van mij zelf en ik denk dat ik met zo’n talentvol paard alleen maar tevreden kan zijn.’’

Loopt lekker

Samantha Osté is goed te spreken over de vijfjarige It’s a Pleasure-dochter: ,,Matrichta is een paard dat extreem goed kan bewegen, mee denkt in de proef en er altijd voor gaat. En het loopt lekker. Een week geleden startte ik haar in de Driedaagse van De Kroo Ruitersport voor het eerst in L2, en wonnen het overall klassement. En vandaag was het weer prijs. Ik ben dik tevreden.’’