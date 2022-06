Demi van Dijke uit Borsele: talent op de fiets én op een paard

Demi van Dijke heeft bekendheid als talentvolle wielrenster, maar haar meest geliefde hobby is toch de hippische dressuur. Daarom verruilt ze op gepaste tijden haar stalen ros voor de merrie J’Adore Ks. En ook daarin ontpopt Van Dijke zich als een aanstormend talent.

Op de midzomer wedstrijd in Vlissingen stuurde de 21-jarige amazone in de eerste proef de zevenjarige Belissimo M-dochter met 64,705 procent naar de overwinning. ,,J’Adore is een fijn paard om te rijden. Een echte atlete. Ze beschikt over drie perfecte basisgangen, kan extreem bewegen en ze doet altijd haar stinkende best.’’

,,Doordat ik het wielrennen en de paardensport moet combineren was het sinds december geleden dat we op wedstrijd zijn geweest. Maar ze pakte de draad meteen weer goed op. Vooral in uitgestrekte gangen vormde ze een schitterend plaatje en scoorden we hoge punten.’’

,,Ik ben tevreden, maar het kan nog beter. J’Adore is een paard met veel potentie, maar ik neem de tijd. Ze is pas zeven en ga ik niets forceren.’’

Margriet Simonse.

Margriet Simonse stuurde de in de wedstrijdring debuterende flamboyante hengst Innovation in de tweede proef met 68,823 procent naar een afgetekende overwinning. ,,Innovation is een echte hengst, een showbink die zich heel mooi laat zien en heel fijn laat rijden’', vertelde Simonse.

,,Dat is wel anders dan toen hij een half jaar geleden bij ons in training kwam. Hij was erg lastig te rijden. Hij was eigenzinnig en had nergens zin in. Ik ben zo trots dat hij zoveel progressie maakt. Hij heeft het plezier terug en wil weer samenwerken. Hij loopt heel gedragen door de proef en is megagoed in de galop.’'

Monique Poppe uit Grijpskerke was spekkoper in de klasse M. Zij stuurde de mooi in balans en ritmisch door de baan dansende vosmerrie Lara, twee keer op rij met scores van 67,83 en 69,50 naar een overtuigende overwinning