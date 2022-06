Deltaweekend staat al vijftig jaar garant voor zeilplezier op en aan de Oosterschelde

Het Deltaweekend was vroeger de Deltaweek. Gestart in 1971 om wedstrijdzeilen voor kajuitjachten nieuw leven in te blazen. Destijds waren er in Zeeland op en rond het Oosterscheldebekken diverse zeilwedstrijden. Ieder met hun eigen identiteit en tradities. Het idee was om deze wedstrijden samen te brengen in één lange week. In de loop der jaren groeide de Deltaweek uit tot een grootschalig zeilevenement met een prominente plaats op de nationale wedstrijdkalender. Deelnemers kwamen vanuit het hele land. In 1974 werd het evenement zelfs geopend door - toen nog - kroonprinses Beatrix. Zij was voor de gelegenheid aangemeerd bij ’t Luitje in Zierikzee met de koninklijke Lemsteraak De Groene Draak.