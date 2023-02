Degradatie komt dichterbij voor schakers Het Witte Paard

De schakers van Het Witte Paard hebben zichzelf een slechte dienst bewezen in de meesterklasse. In de zesde ronde van de landelijke schaakcompetitie gingen de Zeeuws-Vlamingen met het geringste verschil de boot in: 4,5-5,5. Daarmee komt degradatie toch wel dichterbij.

De wedstrijd tegen het sterke Kennemer Combinatie was op papier al een lastige opgave. Beide teams speelden ietwat tactisch. Warre de Waele mocht het aan het eerste bord proberen tegen grootmeester Ivan Sokolov, maar de Belg kwam er totaal niet aan te pas. Dit was een voorbode voor een moeilijke middag.

Vyacheslav Ikonnikov, de enige grootmeester in dienst van HWP, had een saaie partij en een logisch gevolg was dan ook een puntendeling. Helmut Cardon en zijn tegenstander speelden na veel tijd gespendeerd te hebben in de opening eveneens remise. Wellicht had Cardon het nog even moeten proberen gezien de tussenstand.

Glen de Schampheleire speelde tegen grootmeester Friso Nijboer, oud-winnaar van het HZ-schaaktoernooi in Vlissingen. Deze partij werd beslist in het eindspel, dat Nijboer beter behandelde. Tom Piceu wist met het nodige kunst- en vliegwerk te winnen, na in de opening erg moeilijk gestaan te hebben. Koen Leenhouts was de andere HWP’er die een vol punt incasseerde. Met solide spel kwam hij steeds beter te staan, wat uiteindelijk resulteerde in een winstpartij. \

Daarmee was het gedaan met de goede stellingen, hoewel Benjamin Decrop knap remise speelde tegen grootmeester Liam Vrolijk. In het slot van de wedstrijd kwamen de Zeeuws-Vlamingen net tekort om nog een matchpunt uit het vuur te slepen. In de laatste drie ronden moeten de Sassenaren in ieder geval nog flink aan de bak om lijfsbehoud veilig te stellen.