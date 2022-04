Definitief: Mick van Dijke vervangt Wout van Aert in Ronde van Vlaanderen

VIDEO Erwin Harmes bij 60 van Walcheren weer zwalkend over de finish; ‘Maar nu heb ik wél gewonnen’

VROUWENPOLDER - Erwin Harmes gaat de boeken in als de eerste winnaar van de 60 van Walcheren. Hij kwam zondagmiddag in Vrouwenpolder samen met Huub van Noorden aan, die hem de laatste 200 meter hielp en hem als eerste over de finishlijn duwde. ,,Ik hoefde niet zo nodig te winnen", gaf de ervaren ultraloper uit 's-Heer Abtskerke aan. ,,En Erwin had de hele weg voorop gelegen.”

