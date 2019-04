Deense specialiste en dochter van Magnus Bäckstedt domineren tijdritten in 's-Heerenhoek

De 21-jarige Deense was de snelste in de tijdrit over 20,6 kilometer in en rond ’s-Heerenhoek. Haar winnende tijd was 28 minuten en 31 seconden. Daarmee was ze bijna acht seconden sneller dan nummer twee Nathalie van Gogh en 25 seconden op nummer drie Franziska Koch.

Pernille Mathiesen is geen onbekende in ’s-Heerenhoek. Vier jaar geleden won ze de Omloop van Borsele bij de junioren. Met name in het tijdrijden is ze een specialist. In 2014 werd ze al wereldkampioen bij de junioren, in 2017 Europees kampioen bij de beloftes.

De vierde plaats was vrijdagavond voor Britt Knaven, die vorig jaar de beste was bij de juniores. Yva Geluk uit Middelburg was op de 47ste plaats de beste Zeeuwse in een tijd van 32 minuten en 12 seconden.

Eerder op de dag won Elynor Bäckstedt uit Groot-Brittannië de eerste etappe bij de junior vrouwen. De dochter van voormalig Zweedse profrenner Magnus Bäckstedt was de snelste in een tijdrit over 14 kilometer in 20 minuten en 6 seconden.

Bäckstedt, eind maart winnares van Gent-Wevelgem en eerder deze maand tweede in de drie dagen durende Healt Aging Tour, had veertien tellen voorsprong op de Deense nummer twee Mie Saabye die op haar beurt vijf tellen overhield op nummer drie Femke Gerritse.

Bäckstedt begint zaterdag in de leiderstrui aan de tweede etappe, een rit in lijn over 139 kilometer. Zondag wordt de Zeeuwse driedaagse afgesloten met een etappe over 77 kilometer. Ook die beide ritten starten en finishen in ’s-Heerenhoek.