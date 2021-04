De start van de Scheldeprijs in 14 foto’s en 1 video

Mick van Dijke laat zich weer zien in de voorhoede

25 maart RICCIONE - Na één dag in de middenmoot liet Mick van Dijke zich donderdag weer in de voorhoede zien in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een vijfdaagse profkoers in de buurt van het Italiaanse Rimini. De coureur van Jumbo-Visma eindigde als 21ste in de derde etappe.