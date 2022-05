De Stadsloop bewijst het: er is best iets mogelijk in Middelburg

Koole mag zich de ‘uitvinder’ van de ZLM-Don Stadsloop noemen. Hij zag in Goes dat er al een soortgelijk evenement was en hij wilde wel eens weten of zoiets ook in Middelburg kon. ,,Maar destijds zeiden ze bij de atletiekvereniging dat er daar niets kon”, vertelt hij. ,,Nou, toen ben ik het allemaal eens gaan uitdokteren. Ik ben in Goes geweest en heb daar een draaiboekje gekregen. En ik werkte destijds bij ZLM, waarvan ik wist dat ze een potje hadden voor sponsoring. En daar zeiden ze: ‘Wij doen mee en dan moet je ook Don Risicobeheer, onze tussenpersoon op Walcheren, erin betrekken.”