De Schelde schittert in slotduel, topscorer loopt uit naar 81 (!) doelpunten

Tennissers van Sjef en Animo komen tekort, ruime overwin­ning voor MLTC

In de landelijke topklasse verloren de tennissers van TC Sjef in Aardenburg met 5-1 van TC Etten. Animo ging in Breda op het nippertje met 4-2 onderuit tegen TV Markant. In de hoofdklasse, één trede lager, won MLTC in en tegen Zoetermeer met 5-1.