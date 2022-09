De Schelde maakt het spannend, maar verliest openingsduel

De Schelde begon ijzersterk en leidde na de eerste periode met 1-2. De thuisploeg werd daarna sterker en liet zien dat het een niveau hoger heeft gespeeld: de spelers uit Weert scoorden drie keer en incasseerden geen tegentreffer in de tweede periode. In de derde periode werd het zelfs 7-3.

Jomme Bruijnzeel, topschutter aan de kant van De Schelde, nam zijn ploeg vervolgens bij de hand in de laatste periode en scoorde drie keer, waardoor De Schelde in een klap terug in de wedstrijd was. In de laatste seconde gooide De Rog de wedstrijd in het slot.