De oogproblemen van Tolhoek zijn voorbij, de blik gaat woensdag op de koers

,,Gelukkig is het allemaal weer goed”, verzucht Tolhoek. Hij is met een aantal ploegmaats van Team Lotto-Visma op Tenerife voor een hoogtestage. Ze verblijven voortdurend op en rond de vulkaan El Teide, om vervolgens naar het zuiden van Spanje door te vliegen. Daar is later deze week de Ruta del Sol, zijn eerste wedstrijd in 2019. ,,Alles is weer zoals het was. Ik klop het af, maar als het goed is, is het nu helemaal klaar. Als lenzendrager moet ik natuurlijk wel altijd voorzichtig blijven. Er kan zo een vuiltje onder komen…”