De mind games van rallycrosser Ko Kasse uit Veere waren legendarisch

Van vier naar twee wielen: Rick Harthoorn bestormt de top met vallen en opstaan

7 augustus KRABBENDIJKE - In het pand achter het huis van de familie Harthoorn in Krabbendijke hangt het motorpak van zoon Rick aan de muur. De beschadigingen aan de outfit verraden dat de motorsport een hobby is van vallen en opstaan. ,,Ik ben vaak gevallen”, vertelt de coureur. ,,Dat hoort erbij. Ik voel me comfortabel op de motor, omdat ik durf te vallen.”