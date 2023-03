De mannen van HC Zeeland komen er niet aan te pas, de vrouwen zijn na zege niet helemaal tevreden

Mannen

Eerste klasse. HC Zeeland-Witte Ster 2 11-29: Trainer Tommy Verwest had er al wel rekening mee gehouden dat zijn ploeg niet zou gaan winnen van Witte Ster. Zelf kon hij niet beschikken over een complete selectie en op bezoek in Waspik eerder dit seizoen had HC Zeeland het ook al behoorlijk moeilijk gehad. ,,Vandaag was het eenzelfde wedstrijd als destijds. Zij zijn groot, sterk en kunnen heel hard schieten. Daar konden wij niet tegenop’’, aldus Verwest. ,,Dan is het extra vervelend dat je geen complete groep hebt. Je mist de mogelijkheden om te wisselen. Wij hadden vandaag één veldspeler op de bank en een reservedoelman. Die keeper heb ik op een gegeven moment zelfs als veldspeler in moeten zetten.’’

Vrouwen

Eerste klasse. HC Zeeland-Tachos 2 19-15: ,,We hebben gewonnen, punt’’, zei HC Zeeland-trainer Rick Evertse zondagmiddag. ,,Daar is echt alles mee gezegd.’’ De oefenmeester had zijn ploeg, ondanks de zege, niet een heel goede wedstrijd zien spelen. ,,We waren niet scherp en begonnen slap. Het had een stuk feller gemoeten.’’ De Zeeuwse ploeg kwam uiteindelijk nooit in de problemen. Daarvoor was het niveauverschil, ondanks de mindere wedstrijd, te groot. ,,Voor vandaag hadden we ook maar één doel en dat was winnen. Dat is gelukt, dus dat is positief.’’