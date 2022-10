De Leeuw en Kousemaker zien direct concurrent voor Zeeuwse damtitel misstap maken

Wielrenner Lars Oreel grijpt in Ichtegem tiende seizoensze­ge

Wielrenner Lars Oreel had zich haast geen betere week kunnen voorstellen. Nadat de 23-jarige coureur van ZRTC Theo Middelkamp woensdag al de koers in Kemzeke-Stekene had gewonnen, mocht Oreel zondag opnieuw het zegegebaar maken in de Belgische interclubwedstrijd GP Jules van Hevel te Ichtegem.

2 oktober