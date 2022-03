De ‘langste man van Arnemuiden’ gaat voor derbyzege

Zijn woorden klinken ietwat surrealistisch, want de dorpsclub is de trotse koploper van de derde divisie, terwijl TTC Middelburg laatste staat. Maar kopman Marc Hackenberg is wegens persoonlijke omstandigheden voorlopig niet inzetbaar. ,,En dat scheelt een slok op een borrel’’, stelt De Heide. ,,Marc laat bijna niks liggen en is bezig aan een goed seizoen. Hij heeft de meeste punten voor ons gewonnen, dus het is jammer dat hij er niet bij is. Maar er zijn belangrijkere dingen dan tafeltennis.’’ Voorzitter Arnold de Gier neemt de plek van ‘Hacky’ in. ,,We gaan gewoon gas geven’’, aldus De Heide.