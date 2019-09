De KRO maakte zelfs een film van PSV Hulst

Oemoemenoe wint reglemen­tair na afmelding The Hookers

19:46 MIDDELBURG - De rugbyers van Oemoemenoe moeten nog een week extra wachten op het begin van hun seizoen. The Hookers, de tegenstander van deze zaterdag, heeft zich afgemeld vanwege een tekort aan spelers. Bij de club uit Hoek van Holland beschikt men over een krappe selectie, zijn twee sleutelspelers op vakantie en is er eentje geblesseerd.