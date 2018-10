De Koning weer in beeld voor internationale award

Kerkhove verliest van dubbelpart­ner Krajicek

13:10 PETANGE - Tennisster Lesley Kerkhove is dinsdag meteen al in de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Luxemburgse Pétange uitgeschakeld. De Zierikzeese ging onderuit tegen landgenote Michaëlla Krajicek, die via de kwalificaties het hoofdschema had bereikt. Het werd 6-7 6-3 3-6.