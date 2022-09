De Kok overtreft tijdens Grand Prix in Sittard zijn leermeester

De Kok versloeg in de achtste finale verrassend en sterk spelend routinier en voormalig Nederlands kampioen Jean van Erp met 40-35 in 29 beurten. Daarna kwam voor hem het einde tegen Kai de Zwart, die zeer sterk speelde en won met 25-40 in 26 beurten. ,,Ik ben trots op mijn prestatie. Ik kon in de laatste partij niet de juiste focus vinden, maar heb goed gespeeld over het toernooi genomen”, aldus de De Kok, die vijfde werd in de eindstand.