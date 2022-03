De Kok komt na ‘wereldprestatie’ één carambole tekort in Las Vegas

Slechts één punt scheidde hem van een unieke prestatie, namelijk het hoofdtoernooi. Nog niet eerder was hem dat gelukt. Sterker nog, zo dichtbij was hij nog nooit. Na eerst een uitstekende overwinning op de Amerikaan Frank Torres met 40-27 in 28 beurten volgde een titanenstrijd met één van Korea’s beste driebanders en oud-wereldkampioen van 2014 Sung Won Choi. De Koreaan won uiteindelijk met 40-39 in 25 beurten. Daarmee werd De Kok tweede in de poule en vierde in de ronde ranking. Drie van hen gaan naar het hoofdtoernooi. Nummer vier grijpt overal naast, maar kan terugzien op een wereldprestatie. ,,Ik baalde na de wedstrijd hevig, maar ben wel trots op mijn presteren hier”, aldus De Kok na afloop.