De Kok geklopt, wereldkampioen Verschuure wint wel in Biervliet

De Rooij overleeft vijf match­points tegen mental coach De Muynck

Het degradatieduel in de topklasse tussen de tennissers van TC Sjef en TC Animo eindigde verrassend in 2-4. Cruciaal was de winst in drie sets van Kevin de Rooij op Gert Jan De Muynck: 6-2 4-6 5-7. De doorzetter uit Terneuzen overleefde tegen de Vlaamse sportpsycholoog maar liefst vijf matchpoints.