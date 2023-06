De Kok en Vink halen de achtste finales niet, De Bruijn nog de enige Zeeuw in GP driebanden

De Kok begon sterk aan zijn optreden in Rosmalen. Met een prima overwinning op Roland Uijtdewillegen van 40-20 in 34 beurten zag het er veelbelovend uit voor de jonge Lewedorper. Maar in zijn tweede partij tegen Huub Wilkowski keerde het tij. Na een spannend en gelijk opgaand duel verloor De Kok nipt met 36-40 in 31 en moest zijn laatste tegen Erwin Kivits worden gewonnen. Zo ver kwam het niet. Kivits bleek veel te sterk en won met 22-40 in 26 beurten. Daarmee was uitschakeling voor De Kok een feit.