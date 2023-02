De Kok en De Bruijn naar knock-outfase van GP driebanden

In de poulefase van het hoofdtoernooi verliepen de eerste partijen van De Bruijn en De Kok vrijwel identiek. Beiden begonnen stroef, maar eindigden met winst (40-32 en 40-34). In de tweede ronde verschilden hun partijen totaal. De Bruijn verloor van Frans van Schaik (28-40 in 24 beurten), terwijl De Kok een huzarenstukje leverde in de partij tegen Huub Wilkowski. Na een achterstand van 4-17 na twee beurten vocht hij zich knap terug in de wedstrijd, om uiteindelijk met 40-29 in 24 beurten te winnen.