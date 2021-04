De extra kilo's van zeiler Paul Hameeteman moeten nu ook nog fit worden

Merel de Rijke kan al enthousi­ast worden van een slokje water

8 april ARNEMUIDEN - In de rubriek ‘Hoe trainen Zeeuwse sporters nu?’ gaat de PZC iedere week in gesprek met een sporter uit deze provincie. Hoe blijft hij of zij fit in tijden van lockdown? In deel 14: vechtsportster Merel de Rijke.