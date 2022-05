De ene Van Anrooij koerst in bergachtig Burgos, de andere op het vlakke bij Veenendaal

De Zeeuwse reed vorig jaar dezelfde etappekoers en maakte toen indruk in de slotetappe, waarin ze bij de aankomst bergop lang mee kon komen met de besten. Met die steile klim eindigt de Ronde van Burgos nu weer. Tijdens de Ronde van het Baskenland van afgelopen week had Van Anrooij aanvankelijk veel last van de hitte, maar daarna leek ze wel geacclimatiseerd. Zondag finishte ze knap als vijfde op de laatste dag. In Burgos is het overdag ook boven de 30 graden.