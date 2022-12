De Bruijn met hakken over de sloot in wereldbekertoernooi Sharm-el-Sheikh

Zestienja­ri­ge Diégo Sandee wint wedstrijd 7 van de Zeeuwse ATB wintercom­pe­ti­tie

De 7e wedstrijd van de Zeeuwse ATB wintercompetitie in Hulst werd een overwinning voor de zestienjarige Diégo Sandee uit Geersdijk. Al na twee van de tien ronden reed hij weg van medevluchters om in zijn eentje over de meet te komen. Achter hem was er veel strijd voor de tweede plaats. In de sprint werd er met een minimaal verschil gewonnen door Erwin Mesu (Middelburg) voor Kees de Visser (Kloetinge).

3 december