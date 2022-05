De Bree bekroont sterk optreden op NK met bronzen medaille

Na een foutloze campagne in de poulefase en de achtste en kwartfinale, moest hij in de halve finale buigen voor de latere kampioen Michel van Silfhout met 108-200 in 7 beurten. De strijd om de derde plaats werd gewonnen van Micha van Bochem met 200-100 in wederom 7 beurten. De Bree: ,,Ik heb een heel goed toernooi gespeeld. Jammer dat ik Michel al in de halve finale trof. Hij was gewoon te sterk voor me, maar ik ben wel tevreden met mijn resultaat en gemiddelde.”