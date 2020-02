De Belg Eli Iserbyt heerst in Vestingcross op z’n Van der Poels

Miguel Broodman uit Sluis verrast alles en iedereen bij Indoor Eventing

13:46 NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Miguel Broodman zorgde zaterdag in de Internationale Indoor Eventing Zeeland wedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland voor een enorme stunt. In een van spanning meeslepend gevecht stuurde de ruiter uit Sluis de ruin Rabby in de klasse L naar de felbevochten zege.