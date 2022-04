Dammers PWG krijgen winst in de schoot geworpen door kampioen

Hockeyster Verstrae­ten verruilt KHC Dragons voor hoofdklas­ser Pinoké

Imke Verstraeten speelt volgend seizoen in de Nederlandse competitie. De 17-jarige hockeyster uit Hulst verruilt KHC Dragons in Brasschaat deze zomer voor Pinoké. Het eerste vrouwenteam van de club uit Amstelveen bezet momenteel op het hoogste niveau in Nederland de zesde plaats.

25 maart