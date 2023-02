Dames HC Zeeland domineren terwijl de mannen moeten lijden ‘Op papier horen wij nooit laatste te staan’

Vrouwen

Trainer Rick Evertse zag hoe zijn ploeg domineerde tegen United Breda 2: de uitwedstrijd tegen hen eerder dit seizoenen verloren we. In de tussentijd zijn we denk ik steeds meer als team gaan spelen. Dat is denk ik de reden dat wij vandaag dik wonnen. Daarnaast hielp het mee dat zij vier sterke speelsters misten.”

Vorig jaar was de ploeg van Evertse ongelsagen kampioen geworden waardoor het nu in de eerste klasse speelt. Ligt er dit jaar weer een promotie in het verschiet voor de handbaldames? ,,Daar hebben we denk ik een te smalle selectie voor. Op papier lijkt het te kunnen lukken. We staan nu derde of vierde en er is een tweede plek nodig voor promotie. We zouden dan bijna elke wedstrijd moeten winnen vanaf nu. Dat zie ik niet gebeuren.”

Doelpuntenmakers: Demi van Strydonk, 9. Lisanne Hagestein, 7. Suzanna Copoolse, 4. Marieke Riemens, 4. Fajah Weug, 4. Misha Verkade, 2. Fenna Schrier, 1. Ylva Engels, 1.

Mannen

De mannen spelen, net als de dames, in de eerste klasse maar staan, in tegenstelling tot de dames, op een laatste plek en moeten uitkijken voor degradatie. Zij ontvingen koploper Aristos. David tegen Goliat dus. Dit keer won Goliat. Aristos versloeg HC Zeeland namelijk met 23-38. Trainer Tommy Verwest vond ondanks de ruime eindstand dat er geen sprake was van een eentonige wedstrijd: ,,eentonig was het niet maar het bleek wel dat wij niet voor niets laatste en zij eerste staan. Onze fouten werden afgestraft en ze waren gewoon wat feller.”

Verwest vervolgt: ,,Op papier horen we nooit laatste te staan met deze ploeg. Dat we dat nu wel staan komt omdat we nu nog een team in opbouw zijn. Je moet niet verwachten dat als er drie verenigingen bij elkaar worden gevoegd het spel gelikt verloopt. Daar is tijd voor nodig. Daarnaast kunnen er jongens vaak niet meedoen. Die hebben dan school, werk, geen oppas of weet ik veel wat. Ik ben bij mezelf te rade gegaan of dat niet een kwestie van willen is maar dat is het niet. Ze willen wel maar kunnen simpelweg niet.”

Doelpuntenmakers: Ardian Ajdar, 5. Luuk Verwest, 4. Marc Dorst, 4. Stan Verwest, 3. Jeroen Kole, 3. Nio van IJsseldijk, 1. Nik van Dalen, 1.