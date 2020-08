DAM-X afgelast, organisatie stelde beslissing zo lang mogelijk uit

OVERZOMEREN MET... Emmelie Bouwens wacht nog steeds op haar reis naar Sri Lanka: ‘Drie keer is scheeps­recht’

14 augustus MIDDELBURG - In onze zomerrubriek Overzomeren met... bespreken we met Zeeuwse sporters zaken die bij deze tijd van het jaar horen. Emmelie Bouwens (24) is doktersassistente, speelt met TOP Arnemuiden in de ereklasse en gaat in de zomer het liefst op reis voor een actieve vakantie naar een verre en warme bestemming als Brazilië, Indonesië of Sri Lanka.