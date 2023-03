Dallinga.com zonder problemen naar bekerfinale

Forza door het oog van de naald, voor verliezend Stevo blijft de schade beperkt

De volleybalsters van Forza toonden in de promotieklasse A in een ware thriller tegen Vollido veerkracht. De formatie van Peter Korstanje keek in het eerste van twee opeenvolgende cruciale duels in de strijd tegen degradatie na twee sets tegen een achterstand aan en kroop uiteindelijk door het oog van de naald. Winst in de resterende drie sets leidde tot een zwaar bevochten 2-3-overwinning.