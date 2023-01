Daadkrachtig NAC stunt met komst bewezen goalgetter Tom Boere

Daadkracht kan NAC deze winterperiode niet ontzegd worden. In de zoektocht naar meer doelpunten is de clubleiding uitgekomen bij Tom Boere. De spits uit Terneuzen wiens hand de Parel van het Zuiden al zo vaak gevraagd heeft.

De laatste vier wedstrijden verscheen hij gewoon aan de aftrap bij Cambuur. De noodzaak om te vertrekken had Tom Boere niet. En toch ziet de 30-jarige spits beduidend meer perspectief bij NAC en verlaat hij daarom de hekkensluiter van de eredivisie. Zijn persoonlijke drive en de ambitie van de club om een nieuw NAC te bouwen, drijven hem naar het Rat Verlegh Stadion.

De dag voor NAC - Jong AZ (vrijdag 20.00 uur) tekent Boere een contract voor 2,5 jaar. In Leeuwarden beschikte hij over een aflopend contract en NAC heeft nu afgedwongen dat het de speler transfervrij kan overnemen. De club laat weten dat hij speelgerechtigd is. Boere is medisch goedgekeurd en begint morgen bij de rentree van trainer Peter Hyballa op de bank.

Commissaris Van Hooijdonk

In het verleden flirtte NAC meerdere keren met Boere. Dat gaat terug tot zes jaar geleden toen toenmalig technisch directeur Hans Smulders in januari 2017 op Deadline Day tevergeefs bij de goalgetter informeerde. 3,5 jaar later, in de zomer van 2020, meldde NAC zich opnieuw bij Boere. Andermaal een vruchteloze poging. Met Pierre van Hooijdonk als commissaris technische zaken, en technisch directeur Peter Maas momenteel nog op de achtergrond, is Boere in de eindfase van zijn carrière wél te bewegen tot een overstap naar NAC.

Volledig scherm Boere was vorig jaar seizoen goed voor zes goals in de eredivisie © Pro Shots / Niels Boersema

Meedoen om de prijzen

De speler is bekend met Breda. Hij is er geboren, groeide op in Terneuzen en heeft nog veel familie wonen in Breda. Wat de verhuizing van het noorden van het zuiden van het land voor hem persoonlijk makkelijker maakt. De sportief uitzichtloze situatie bij Cambuur draagt bij aan de keuze om midden in het seizoen te verkassen. Boere is ondanks zijn basisplaats volgens ingewijden niet echt gelukkig meer in Friesland en heeft de innerlijke drive om met NAC een niveau lager mee te doen om de prijzen.

De Zeeuw is een bewezen doelpuntenmaker in de eerste divisie. Met 61 goals in 119 wedstrijden kan hij prima rapportcijfers overleggen. Uitschieter was het seizoen 2016/2017. Als 24-jarige kroonde hij zich als speler van het bescheiden TOP Oss met 33 treffers tot topscorer van de competitie. Hij verzilverde die prestatie met een fijn contract bij FC Twente. Daarmee degradeerde hij echter in 2018. In het daaropvolgende jaar had hij met zestien goals wel weer een wezenlijk aandeel in het kampioenschap van de tukkers.

Elftal flink opgeschud

Nadien was hij twee jaar actief op het derde Duitse profniveau. Hoofdzakelijk ingegeven door de goede salarissen die er worden betaald, diende hij KFC Uerdibewngen 05, Türkgücü München en SV Meppen. Vorig seizoen keerde Boere terug naar Nederland en droeg hij met zes doelpunten zijn steentje bij aan het lijfsbehoud van Cambuur. Dit seizoen begon hij als invaller en speelde zich na twee maanden in de basis. Scoren deed hij nog niet.

Boere is nieuwkomer nummer vijf bij NAC. Achtereenvolgens de middenvelders Jasper Staring (FC Twente) en Aimé Omgba (eigen jeugd), aanvaller Élias Már Ómarsson (Olympique Nîmes) en linksback Victor Wernersson (KV Mechelen) zijn deze maand vastgelegd. Allemaal worden ze gehaald voor de basis waardoor gesteld kan worden dat het elftal de komende weken flink wordt opgeschud.