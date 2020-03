Coronavirus zette streep door World Cup van De Vries: ‘Nu vakantie gevierd in Dubai’

Pensionado Van Velzen geniet op NK met volle teugen

9 maart ZIERIKZEE - De 71-jarige Kees van Velzen slaagde erin om bij zijn debuut op een NK een bronzen medaille te pakken. De inwoner van Zierikzee had tot dit seizoen nog nooit deelgenomen aan welk kampioenschap dan ooit. Nadat hij tweede was geworden in de districtsfinale en het gewestelijk kampioenschap had gewonnen, veroverde hij een plaats op het NK. Daar was een derde plaats zijn beloning.