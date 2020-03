Corné Lepoeter: broekie van toen leidt nu Belgische Snelschaatsbond

Het internationale schaatsseizoen zit er sinds vorig weekeinde op. De wereldbekerfinale in Heerenveen vormde het slotstuk. Dat betekent niet dat Corné Lepoeter (45) nu even achterover kan leunen. ,,Vaak wordt gedacht dat de winter de drukste tijd is”, vertelt hij. ,,Mijn ervaring is juist dat de periode van maart tot en met december het meest intensief is. Dan ben je bezig met alle voorbereidingen. En pas rondom de grote kampioenschappen, als alles al geregeld is, wordt het wat rustiger. Dan is het nog een kwestie van wedstrijden bezoeken en netwerken.”