Corné de Koning uit Goes prikt vorkje met Rico Verhoeven en Esmee Visser

Tim Pleijte komt 38 tellen tekort voor podium­plaats in Mast­boscross in Breda

27 januari BREDA - Tim Pleijte is in de sterk bezette Mastboscross in Breda net buiten het podium gevallen. Zijn tijd van 35 minuten en 2 seconden over de ruim 10 kilometer was 38 seconden te langzaam om de derde plaats van Ronald Schröer over te nemen.