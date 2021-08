Corné de Koning uit Goes mag komende nacht voor goud roeien op de Paralympics

Van Dijke eindigt opnieuw voorin en behoudt leiders­trui in Ronde van de Toekomst

17 augustus BAR-LE-DUC - Wielrenner Mick van Dijke heeft dinsdag zijn leiderstrui in de Ronde van de Toekomst met succes verdedigd. De renner uit Colijnsplaat eindigde in de vierde etappe als vijftiende in dezelfde tijd als de Britse ritwinnaar Ethan Vernon.