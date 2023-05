Corné de Koning pakt zilver op EK roeien

De Koning en Haenen lagen in de finale van begin tot eind op de tweede plek. Het zilver in Bled is hun eerste gezamenlijke internationale medaille. De geroutineerde Bevelander schrijft op zijn sociale media: ‘Trust the proces. In 2022 samen ons debuut gemaakt in het internationale roeicircuit. Een leerzaam jaar met wisselende resultaten. Dit jaar doorgestoomd naar het erepodium op het EK. Trots op de progressie en de stappen die we als ploeg hebben gezet! Op naar meer.’