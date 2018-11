Cor Hoogesteger kan niet zo goed nee zeggen tegen KVK

Vier ton voor nieuwe sportiniti­a­tie­ven in 2019 en 2020

22 november GOES - In navolging van het Landelijk Sportakkoord komt er in januari een heus Zeeuws Sportakkoord. Begin 2019 wordt duidelijk welke acties de provincie en de dertien afzonderlijke gemeentes gaan opzetten. Hiervoor is 400.000 euro beschikbaar, verspreid over 2019 en 2020. Aan de aanloop, in 2018, is al één ton besteed.