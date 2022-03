Coppoolse moet puzzelen na afgelaste wedstrijd van TOP

Endurorij­ders Ovaa en Boone op hoogste treetje in Holten

HOLTEN – De Zeeuwse deelnemers aan de eerste wedstrijd om het open Nederlands kampioenschap enduro in het Overijsselse Holten lieten in hun klasse een prima indruk achter. Casper Ovaa en Guido Boone, beiden woonachtig in Oost-Souburg, wonnen in hun klasses.

13 maart