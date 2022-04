Concurrentie kan Goese schaker een tijdje volgen, maar niet lang genoeg

Alleen Geluk en Nijpjes kunnen nog in beetje in het spoor van veelvraat Bosman blijven

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Seth Bosman was de koning van de Lichte Tour op de zesde editie van de driedaagse It’s all Dressage in Nieuw- in Sint Joosland. Na zeges in de Prix Sint George en Intermediate I zette de professional uit Groesbeek zondag met de merrie Flora de Mariposa RS2 OLD met de overwinning van de finale Kür op muziek Intermediate II de kroon op het werk.

10 april