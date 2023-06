Compleet! Zeeuwse is nu paralympisch kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen

Hockey­sters Walcheren winnen en stijgen op ranglijst

De hockeysters van Walcheren speelden zondag één van de beste wedstrijden van het seizoen. Het resultaat was een overwinning op Feijenoord (2-5) en een sprongetje van de elfde naar de negende plaats in de vierde klasse. Olympia won eveneens, terwijl Rapide en Goes verloren. Bijzonder was dat in alle vier duels zeven keer gescoord werd.