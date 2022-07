Clubrenners krijgen herkansing in Omloop van de Braakman

Dat de wielersport in de breedte in zwaar weer zit, is een publiek geheim. De verminderde politie-inzet bij wielerwedstrijden heeft vele wedstrijden in gevaar gebracht. Martijn houdt echter met Wielercomité Philippine al jaren knap het hoofd boven water. ,,Maar we merken zeker dat het steeds lastiger wordt om alles rond te krijgen. Toch hebben we dit jaar weer een mooie stap gezet door maar liefst twee edities Omloop van de Braakman te organiseren.”