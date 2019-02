Chaima Benkaddour: Liever handballen bij HC Zeeland dan voetballen bij JVOZ

Shirin van Anrooij sluit jaar af met nieuwe toptien­klas­se­ring

24 februari OOSTMALLE - Veldrijdster Shirin van Anrooij heeft het crossseizoen afgesloten met twee toptienklasseringen in België. Nadat ze zaterdag in Leuven zevende was geworden, eindigde ze zondag als tiende tijdens een wedstrijd in Oostmalle.