Cees Priem doet stap terug bij Libéma, Martin de Kok neemt het over

Zeeuwse derby driebanden met maar één Zeeuw

11:54 SLUISKIL/KWADENDAMME - Zondag wordt op de laatste speeldag van de eerste seizoenshelft in de eredivisie driebanden in Hotel Dallinga de Zeeuwse derby gespeeld tussen het Sluiskilse Dallinga.com en ’s Lands Welvaren AVH/VSS uit Kwadendamme. Maar hoe Zeeuws is die derby, met één Zeeuw en zes Belgen in de basis verdeeld over beide teams?