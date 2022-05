Cees Koeken bewaart mooie herinneringen aan kermiskoers Hulst, die hij ‘in andere tijden’ won

HULST - Oud-profwielrenner Cees Koeken loste maandagavond het startschot bij de kermiskoers van Hulst. De sympathieke Brabander wist zich snel omringd door wielerfanaten, maar hield ook de blik gericht op de doorkomsten van de renners. Hij vond dat er best hard werd gefietst op het fraaie parcours van drie kilometer door het centrum van Hulst. De gemiddelde snelheid was dan ook bijna 45 kilometer per uur.

Koeken (73) bewaart zelf ook mooie herinneringen aan de wielerronde van Hulst. ,,In 1966 won ik bij de nieuwelingen. Het waren andere tijden. Ik weet nog goed hoe we van Achtmaal naar de koers in Hulst reden. Ik zat achter op de Zündapp bij mijn oom, met de wielen vastgemaakt op mijn rug. Het frame was bevestigd aan de brommer. Zoiets vergeet je nooit meer. Later won ik hier bij de amateurs, maar in welk jaar weet ik niet meer.”

Dat laatste was niet zo verwonderlijk, want Koeken won in zijn korte wielerloopbaan 126 wedstrijden. Hij werd gevreesd om zijn eindsprint. In Zeeland troefde hij menig keer de Zeeuwse elite en Nederlandse top af. ,,Ik kon altijd rekenen op mijn eindschot, maar ik heb ook nog koersen solo gewonnen, hoor. Ik reed graag op de kasseien in België. Zo won ik met twee minuten voorsprong een koers in Kieldrecht.”

Koeken maakte de overstap naar de profs, met als hoogtepunt in 1972 het winnen van een massasprint in een etappe van de Ronde van Spanje. Hij stopte een jaar later met wielrennen, omdat hij wilde genieten van andere geneugten in zijn leven. Hij hield wel van een biertje. ,,Ik leefde niet meer voor mijn sport. Dan moet je stoppen.”

SP-categorie

Het was even spannend voor de organisatie van de traditionele kermiskoers in Hulst. Want hoeveel deelnemers zouden er inschrijven voor de verschillende categorieën van de TMZ-koers? Door de coronapandemie werden de laatste twee jaar de meeste wielerwedstrijden van de kalender geschrapt.

De wielerkoers leeft nog steeds in Hulst, zo bleek maandagavond. Met de opkomst van 154 renners, verdeeld over drie categorieën, mocht de organisatie meer dan tevreden zijn. De renners stonden te popelen aan het vertrek en het publiek genoot langs het parcours door de sfeervolle historische binnenstad.

Volledig scherm De vluchters Eloy Raas en Glenn van Nierop, die later ook won. © Camile Schelstraete

Glenn van Nierop was drieënhalf uur reistijd kwijt geweest om aan de start te verschijnen van de kermiskoers. De amateur uit het dorpje Wieringerwaard beloonde zichzelf met de achtste overwinning van het wielerseizoen.

De Noord-Hollander klopte zijn Zeeuwse medevluchter Eloy Raas in de eindsprint, nadat ze al vroeg in de wedstrijd waren ontsnapt. ,,Hij kwam de laatste twee kilometer niet op kop”, vertelde de Goesenaar, die de leidersprijs pakte. Hij had Van Nierop al eens geklopt. ,,Ik moest het daarom slimmer aanpakken”, zei de winnaar. ,,Ik heb een fulltime baan, maar ik kom hier graag”, voegde hij eraan toe. ,,Het is een mooi parcours”.

Terwijl Glenn van Nierop zegevierde bij de amateurs, pakte Giovannie de Bruijne uit Groede de winst in de SP-categorie, waarin er 58 starters waren. Dat deed hij na een massasprint. Malou van Hooste uit Hulst was op de 22ste de eerste vrouw . Ook de D-categorie ( 61 deelnemers) werd beslist in een massasprint, die Michel François uit Hekelingen naar zijn hand zette.