Cavendish gaf zelf aan: ik wil naar de ZLM Tour

Libéma Profcycling, de organisator van de ZLM Tour, kreeg in november een vreemd verzoek binnen: Astana Qazaqstan wilde graag deelnemen in 2023. ,,Het was zo opmerkelijk omdat ze helemaal geen goede sprinter in huis hadden”, vertelde Joost van Wijngaarden maandag. ,,Ik dacht: wat heb je dan te zoeken in een etappekoers met vier sprintetappes? Maar we hebben het natuurlijk wel gehonoreerd. Het is toch een WorldTour-ploeg.”

In januari viel het kwartje bij Van Wijngaarden en zijn collega’s. ,,Op kantoor sprongen we een gat in de lucht.” Want toen werd bekend dat de 37-jarige Mark Cavendish, die zonder werkgever zat, bij Astana Qazaqstan had getekend. ,,En met terugwerkende kracht snap ik dat hij zelf aan Astana heeft doorgegeven dat hij de ZLM Tour wil rijden in zijn aanloop naar de Tour de France.”

De organisatie van de ZLM Tour hoopte eigenlijk al op een andere manier aan Cavendish te komen. B&B Hotels, een ploeg met een Franse licentie, was bezig hem vast te leggen en had al een lijntje uitgelegd naar de Zuid-Nederlandse koers. Van Wijngaarden: ,,Dus toen bleek dat B&B Hotels niet van de grond kwam, vonden wij dat heel jammer. Uiteindelijk is het toch nog goed gekomen, via Astana.”

Eddy Merckx

Cavendish wil de ZLM Tour gebruiken om in vorm te komen voor de Tour de France, waarin hij al 34 ritzeges boekte. Dat record deelt hij sinds 2021 met Eddy Merckx. Graag zou hij het record alleen in handen krijgen en Astana maakt dat voor hem mogelijk.

,,Topsporters komen graag terug op plekken waar ze al eens succesvol waren”, gaf oud-wielrenner Michael Boogerd aan in Goes. ,,Mark Cavendish heeft dat met de ZLM Tour. Hij zal er bij Astana niet voor niets om gevraagd hebben. Hij weet: het heeft voor mij geen zin om de Ronde van Zwitserland te rijden, geef mij maar een echte ronde voor sprinters. Ik weet dat hij al wat ouder is en hij is al vaak afgeschreven, maar ik weet zeker dat hij hier zijn stempel op de koers gaat drukken.”

Cavendish deed vier keer eerder mee aan de ZLM Tour. In 2007 en 2008 won hij een etappe, in 2012 schreef hij het klassement op zijn naam. In 2013, toen de ronde begon met een proloog in Goes en hij de veertiende tijd neerzette, was hij de uiteindelijke nummer drie. In 2015 was hij ook nog een keer in Zeeland, toen de tweede etappe van de Tour de France op Neeltje Jans eindigde. De Brit werd toen vierde.

Naast Astana Qazaqstan komen zeker nog drie WorldTour-ploegen: Jumbo-Visma, DSM en Alpecin-Deceuninck. Mogelijk sluit ook Intermarché-Circus-Wanty nog aan. Van Wijngaarden: ,,Meestal geldt: eerst melden de ploegen zich aan en daarna volgen de namen van de renners. We hopen dat de deelname van Cavendish leidt tot de komst van nog meer grote namen. Denk aan Olav Kooij, Mike Teunissen en Jasper Philipsen. Dan hebben we hier echt een heel mooi veld.”

